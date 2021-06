Ajudante geral preso acusado de tráfico na cohab Gasparelli

ANDRADINA – A Polícia civil prendeu na manhã de quarta-feira (02), o ajudante geral M. S. A., de 20 anos, residente na rua Arthur Humberto de Araújo (antiga rua 14), na cohab Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecentes, após ser flagrado em uma operação da Civil para cumprimento de mandados de busca e apreensão na cada de dois irmãos também presos por droga. Encaminhado à sede da DISE, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu às 11h, em continuidade da atuação de campo, no mesmo bairro Gasparelli, quando a equipe da DISE – Delegacias de Investigações Sobre Entorpecentes, com apoio dos policiais da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, em cumprimento a outro mandado de busca e apreensão domiciliar conseguiu encontrar na posse de M. S. A., um pequeno tablete de maconha, pesando pouco mais de 32 gramas o qual, segundo as investigações seria destinada à venda.

Em razão disso ele acabou preso em flagrante pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e também foi autuado pela prática do artigo 28 da Lei Antidrogas e encaminhado para a Cadeia Pública de pereira Barreto, onde aguardou análise judicial acerca da situação flagrancial. A droga foi apreendida.

A Polícia Militar apresentava outro caso de tráfico com dois adolescentes e auxiliou policiais civis na condução do trio até a viatura que os conduziu para a cadeia de Pereira Barreto.