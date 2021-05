Polícia Civil requereu prisão de dupla que levou R$ 450 mil em joias de residência

ANDRADINA – A DIG – Delegacia de Investigações Gerais, da Polícia Civil de Andradina, praticamente solucionou o roubo à residência ocorrido na manhã da última terça-feira (25), quando uma dupla armada rendeu a empregada de uma residência e roubou joias e semi-jóias avaliadas em aproximadamente R$ 450 mil. Foram levados ainda 2 telefones celulares (Iphone e Aplle) e um Smart Wacht. O delegado da especializada ainda não divulgou nomes de suspeitos ou concedeu entrevistas, mas a reportagem descobriu que já foi requerida a prisão dos dois à Justiça, e aguarda que até a próxima segunda-feira (31), seja deferida. Os dois fugiram de Andradina.

O ROUBO

O assalto aconteceu às 9h quando a empregada da residência abriu o portão da frente para varrer e cavar a calçada e foi imediatamente rendida pelos dois ladrões que, ao que tudo indica, estavam de tocaia aguardando por esse momento. Em seguida eles obrigaram a empregada a retornar para o interior da casa. Na residência estavam somente a empregada e um menino de 11 anos, filho dos empresários E. C. S. M., de 48 anos e E. F. M., 49.

Os bandidos começaram a questionar a empregada onde estaria o cofre, sendo negado por ela a existência de tal objeto na casa. Nesse momento os indivíduos entraram no quarto do casal e ao vasculharem o guardarroupas, encontraram uma bolsa na cor preta, contendo as joias da empresária.

Ela não estava em casa na hora em que os assaltantes iniciaram o crime, mas chegou justamente no meio do assalto, sendo rendida por eles e tendo também roubados um telefone celular Iphone 12, outro Apple, um relógio Smartwatch e uma folha de cheque em branco, porém, assinada.

Na fuga os ladrões trancaram as três vítimas em um dos quartos da casa e tentaram ainda levar o veículo que a empresária havia chegado, mas não conseguiram destravar o freio de mão, fugindo por outros meios e tomando rumo ignorado.

Outro fato também que pode ter feito os bandidos fugirem mais rápido é que o filho do casal, de 11 anos, estava em aula online, começou a chorar e falou para o professor que tinha assaltantes em sua casa. A escola entrou em contato com a Polícia Militar, mas a dupla fugiu antes de sua chegada.