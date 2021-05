Morador de Mirandópolis é preso acusado de tráfico de drogas

MIRANDÓPOLIS – O pintor L. A., o “Branco”, de 41 anos, residente no bairro Paulicéia, na cidade de Mirandópolis, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde de sexta-feira (28), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de surpreendido com 21 gramas de cocaína, além de R$ 470,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento ostensivo quando policiais militares passavam ao lado de uma creche localizada na rua Adejar Vieira de Faria, no bairro Paulicéia, e o avistaram e o reconheceram por ser pessoa conhecida nos meios policiais por tráfico de drogas, segundo boletim de ocorrência.

Quando “Branco” avistou a viatura militar, jogou um invólucro no chão, sendo então abordado e revistado, nada de ilícito localizado. Porém, quando os policiais foram ver o que ele havia jogado na sacola de cor amarela, constataram tratar-se de cocaína quem, depois de pesadas aferiu 21 gramas. Com ele havia R$ 470,00 em dinheiro, que disse ser fruto do seu trabalho de pintor com um parente durante a semana.

Diante do material ilícito localizado e das denúncias de tráfico contra ele, inclusive registradas em livro próprio da PM, foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado ratificou a prisão e determinou seu recolhimento à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou para saber a decisão do juiz se ia responder ao processo preso, ou em liberdade.