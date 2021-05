TOR prende homem com 10 tijolos de pasta base de cocaína em ônibus na Rondon

RUBIÁCEA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de quarta-feira (26), um homem acusado de tráfico de drogas depois de flagra-lo transportando 10 ‘tijolos’ de pasta base de cocaína quando estava em um ônibus na rodovia Marechal Rondon, trecho de Rubiácea. Encaminhado para a Central de Flagrantes de Araçatuba, foi indiciado e permaneceu preso. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante o desencadeamento da “Operação Interior Mais Seguro”, em fiscalização pela Rodovia Marechal Rondon, altura do no Km 562, quando a equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um ônibus interestadual de linha regular e, durante vistoria na mochila de um passageiro, encontrou 10 tijolos de pasta base de cocaína.

Se os 10 Kg de pasta base de cocaína fossem “batizados” (adicionadas outras substâncias para aumentar seu volume), poderia render até cinco vezes mais, aumentando o lucro dos traficantes.