Polícia Civil de Lavínia prende homens com pés de maconha

LAVÍNIA – Com objetivo de combate ao tráfico de entorpecentes no município de Lavínia/SP, a Polícia Civil deflagrou na manhã de quinta-feira (27), operação para cumprimento de mandados quando foram presos dois homens, um deles acusado de por tráfico de entorpecentes e outra por cultivo ilegal de maconha. Encaminhados para a Delegacia de Polícia, foram indiciados e permaneceram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

As prisões dos acusados aconteceram depois de investigação da Polícia Civil e o pedido à Justiça de mandados de busca e apreensões, sendo deferido e a operação levado a cabo nesta quinta-feira.

Na oportunidade dos cumprimentos do mandados, policiais civis apreenderam celulares, entorpecentes e sementes para cultivo ilegal de psicotrópicos, identificando elementos de uma rede de associação para o tráfico que atua no município.

Das diligências efetuadas pelos policiais civis envolvidos na operação, resultou a identificação de uma plantação clandestina de maconha.

No ato, em atendimento ao disposto no art. 32 de Lei de Drogas, o Delegado de Polícia determinou a destruição do plantio, com a devida reserva para análise. Duas pessoas foram presas em flagrante, sendo uma por tráfico de entorpecentes e outra por cultivo ilegal de maconha. Elas permaneceram presas à disposição da Justiça e a droga foi apreendida.