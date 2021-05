Trio de Andradina é preso acusado de roubo em sítio de Guaraçaí

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (26), o motorista S. F. P., 44 anos, residente na rua Quintino Bocaiuva, e os desempregados W. C. F., 33 anos, da rua Cuiabá e F. S., 34, da rua Aquidauana, todos do bairro Santo Antônio, acusados de roubo tentado contra um sitiante do bairro Formosa, em Guaraçaí. Encaminhados para o plantão da Delegacia seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Um quarto indivíduo foi ouvido e liberado.

A detenção do tri aconteceu por volta das 19h, quando o tio do proprietário do sítio Trevo, identificado como família Pin, flagrou um caminhão F4000, na cor amarela, placa de Birigui/SP, dentro da propriedade da família localizada no bairro Formosa.

Estranhando o fato e como sítio já foi alvo de outros crimes, o tio do proprietário resolveu averiguar o que acontecia e flagrou os três homens carregando equipamentos de irrigação (8 tubos no valor de R$ 500,00 cada), uma parte de uma máquina agrícola (plataforma avaliada em R$ 1 mil), e roçadeira avaliada em R$ 2 mil. Ao ligar para o sobrinho se tinha autorizado alguém a retirar material do sítio, ele negou o fato.

O que era para ser um furto, acabou se transformando em roubo quando o tio da vítima foi avistado pelo trio e um dos homens tentou agarra-lo e rende-lo. Mas o tio conseguiu se desvencilhar e correu para a pista da estrada vicinal, distante 150 metros, acionando a Polícia Militar. Durante a fuga, um dos indivíduos gritava para a vítima não fazer a ligação para a PM, se não o mataria.

Rapidamente a Polícia Militar foi para o local e avistou João Vitor, tio de Pedro Pin, ao lado do caminhão já abandonado à beira da estrada vicinal, com o material roubado na sua carroçaria.

Nesse meio tempo em que os policiais e as vítimas analisavam o que havia sido tentado levar no caminhão, um veículo VW Polo dirigido por um homem de 35 anos, também morador em Andradina, passou por várias vezes em alta velocidade no local, parando mais a frente pouco tempo depois de receber ordem de parada. Devidamente abordado e identificado, informou aos policiais que o caminhão é seu e havia emprestado para o trio comprar ferro velho, mas não sabia que os homens iriam praticar algum tipo de crime. Esse homem acabou também sendo encaminhado ao plantão policial de Andradina, onde não foi constatada por hora participação dele no crime, figurando como testemunha, sendo ouvido e liberado ao final da ocorrência.