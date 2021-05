Cabo PM Renata recebe homenagem da Câmara de Vereadores de Andradina

ANDRADINA – A Cabo PM Renata Rafael da Silva, pertencente ao efetivo da 1ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, foi homenageada pela Câmara de Vereadores na sessão de segunda-feira, 24 de maio, com o Diploma “Mulher Cidadã 2021”, pelos relevantes serviços prestados à sociedade andradinense como um todo.

Na Polícia Militar do Estado de São Paulo desde novembro de 2006, Renata também é Bacharel e cursa Pós-graduação em Educação Física.

Atualmente exerce suas funções no policiamento da cidade de Andradina, dentro do quartel, onde atua na preparação física do efetivo e fora dele, onde ajuda na orientação e preparação dos civis para o teste físico de ingresso na Corporação.

Ela também foi a criadora, em 2014 de um grupo denominado “Grupo das Luluzinhas” onde, juntamente com mais 20 amigas da época da escola, se juntaram para arrecadar alimentos para serem doados às famílias carentes da cidade.

Posteriormente o projeto evoluiu e, ao tomarem ciência de que o Hospital do Amor passava por dificuldades na falta de café, passaram a arrecadar o ìtem e enviar aos Hospitais de Barretos e Jales e posteriormente, aumentando a ajuda e distribuindo aos Hospitais de Araçatuba (Santa Casa) e Três Lagoas (Auxiliadora), além de entidades como a Rapac, Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer, Recanto do Senhor Jesus, Camor – Casa do Morador de Rua de Andradina e Camenor – Casa do Menor Leda Furquim Atílio, entidades assistenciais de Andradina, fazendo cafés da manhã em Asilos de Andradina, Murutinga e Castilho.

Realizando campanhas de arrecadação nas portas dos mercados da cidade, o Grupo das Luluzinhas se ampliou e, em janeiro de 2018, surgiu o “Clube dos Bolinhas”, estendendo suas atividades com doações de cadeiras de rodas e de banho, andadores e muletas, além de enviar mechas de Cabelos para realização de perucas a pacientes, arrecadando lacres e tampinhas plásticas para a compra e manutenção de cadeiras de rodas.

Com o advento da pandemia, iniciaram a realização de “Lives solidárias” onde arrecadaram e entregaram mais de 200 cestas básicas para as famílias carentes, além de máscaras de proteção individual.

Por estes motivos a Cb PM Renata foi a escolhida para ser homenageada pelo Legislativo de Andradina, como exemplo de mulher lutadora, preocupada com o seu semelhante, sendo o exemplo vivo de que, com dedicação e amor, sempre é possível fazer mais e melhor para ajudar o seu semelhante recebendo o diploma das mãos do vereador Fabrício Mazoti, propositor da Homenagem.