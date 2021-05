Adolescente é apreendido em Ilha Solteira acusado de tráfico

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar apreendeu na tarde da última quarta-feira (19), um adolescente de 17 anos acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecente quando foi flagrado com12 porções de maconha, R$ 270,00 em dinheiro e 01 aparelho de telefone celular marca iPhone, que ele não soube explicar a origem. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A detenção do menor infrator aconteceu durante patrulhamento de Reforço Operacional pelo município de Ilha Solteira, mais precisamente pela Rua Coarie, no bairro Bela Vista, quando policiais militares o avistaram sentado em frente a uma residência, e ele demonstrou certo nervosismo ao visualizar a viatura.

Rapidamente equipe efetuou a abordagem e durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Questionado a respeito de que se havia algo ilícito no interior da residência negou.

Como sobre o adolescente recaem diversas denúncias dando conta sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive registradas na delegacia de polícia de Ilha Solteira,

Durante a entrevista com o pai do abordado, este autorizou a equipe a vistoriar o quarto do filho e durante a busca localizaram, dentro de uma gaveta no guarda roupas, 12 porções de maconha embaladas em saco plástico, R$ 270,00 em dinheiro e 01 aparelho de telefone celular marca iPhone, o qual o adolescente não comprovou a propriedade, suspeito de estar sendo utilizado por ele para realizar transações atinentes ao tráfico.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão em flagrante delito ao adolescente pela prática de Ato infracional equiparado a tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, tendo o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificado a voz de apreensão ao adolescente, permanecendo este à disposição da justiça. A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos pela Polícia Civil.