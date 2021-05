Vereador Coxinha Prando homenageia Pastora Maria da Glória com título de Mulher Cidadã

Homenagem é feita anualmente a 15 mulheres andradinenses que se destacam na sociedade, o presidente do Poder Legislativo Coxinha Prando escolheu a Pastora Maria da Glória em reconhecimento às importantes contribuições e aos relevantes serviços prestados em defesa e reconhecimento da mulher andradinense

ANDRADINA – Na última segunda feira (17) o vereador e presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando, popularmente conhecido como Coxinha (PRTB), recepcionou em seu gabinete e entregou o título de Mulher Cidadã a Pastora titular da Igreja Mundial do Poder de Deus, dona Maria da Glória Rodrigues Santos.

Este título é oferecido pela Câmara Municipal de Andradina anualmente, onde cada vereador seleciona uma mulher andradinense para a honraria. Devido a pandemia, este ano não haverá cerimônia na sede do Poder Legislativo para a entrega do Título, sendo assim o presidente do Poder Legislativo solicitou a presença apenas da Pastora Maria da Glória para fazer a entrega da honraria.

“É com muito orgulho que concedo esta homenagem a pastora Maria da Glória, conheço profundamente sua luta e seu trabalho na sociedade a frente da sua igreja e de todos os benefícios que ela traz não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que frequentam sua igreja.” Citou Coxinha Prando.

A Pastora recebeu o título com muita emoção, “fico extremamente lisonjeada com a escolha do Coxinha, principalmente por ser admiradora incondicional da seriedade do trabalho que ele realiza a frente do Poder Legislativo, recebo esta homenagem com muita alegria em poder representar aqui uma parte das mulheres da nossa sociedade andradinense.” Citou a homenageada.

O presidente Coxinha Prando ainda disse que, “reconhecer o valor que as pessoas tem é uma grande virtude do ser humano, gostaria de homenagear todas as mulheres, mas temos que escolher apenas uma, espero que todas as mulheres sintam-se representadas pela Pastora Maria da Glória nesta honraria, uma mulher batalhadora que contribui e luta diariamente pelo conhecimento e engrandecimento de nossa cidade.” Concluiu.

A História da Pastora Maria da Glória:

Maria da Glória Rodrigues Santos nasceu em 17 de julho de 1971 na cidade de Janaúba/MG, é a primogênita do casal Levi Evangelista Rodrigues e Joana Colares dos Santos Rodrigues. Seus pais lhe deram três irmãos, José Rodrigues dos Santos, Rosemeri Rodrigues dos Santos e Rogério Rodrigues dos Santos. Em 1992 mudou-se com sua mãe para a capital paulista, onde no ano de 2006 Maria da Glória casou-se com o Pastor Pedro Antônio Oliveira Santos. Juntos pastorearam por várias igrejas na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo. Em 2010 o casal foi em missão evangélica para o estado da Bahia, quando na cidade de Jequié/BA, em 2014, seu esposo veio a falecer vitimado por um infarto. Assim, sem filhos, Maria da Glória foi imbuída a assumir o pastorado deixado pelo seu marido. Em dezembro de 2016, Maria da Glória chegou a Andradina/SP, tomando posse como Pastora local titular na Igreja Mundial do Poder de Deus, permanecendo até a presente data. A Igreja instalada na Rua Rodrigues Alves nº 120, no Jardim das Águas, atualmente conta com cerca de 80 membros. Ali, a pastora Maria da Glória atende a todos os frequentadores diariamente, chegando a realizar até 3 (três) cultos dominicais.

Tendo sempre seu ministério pastoral voltado para recuperar vidas, estabelecer, restabelecer e fortalecer famílias dentro do ensino cristão, a Pastora mantém até hoje esse objetivo, testemunhado por muitos que frequentam suas reuniões, ouvindo as suas pregações baseadas na Escritura Sagrada. Mulher pastora liderando uma igreja é incomum em nossa cidade e região, fato este que demonstra a imensa barreira que a homenageada está transpondo no meio cristão.