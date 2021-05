Thiago Joanini é preso por embriagues ao volante, provocar acidente com vítima fatal e porte ilegal de arma de fogo

TUPI PAULISTA – O agropecuarista Thiago Lopes Joanini, foi preso pela Polícia Rodoviária na noite de sábado (08), acusado de dirigir sob influência de Alcoól, provocar acidente de trânsito que resultou em uma vítima fatal e 4 com ferimentos leves, além de porte ilegal de arma de fogo. Encaminhado ao plantão policial de Tupi Paulista, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A pistola e munições foram apreendidas pela Polícia Civil.

O acidente com vítima fatal em que ele se envolveu aconteceu às 20h30, quando Thiago, que é esposo da ex-prefeita de Nova Independência, Thauana Duarte, e também filho dos ex-prefeitos daquela cidade, Valdemir Joanini e Neusa Lopes Joanini, retornava da cidade de Dracena, dirigindo a GM S10, na cor branco, pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”.

Quando se aproximava do trevo, altura do Km 142 + 400 metros, trecho que passa por Tupi Paulista, bateu violentamente contra a traseira de um veículo VW Gol, dirigido por A. N. O., 40 anos, residente em Três Lagoas/MS, que era rebocado com a utilização de uma corda pelo Fiat Uno Mille, dirigido por D. G. S., morador de Nova Independência.

Com o violento impacto, o Fiat Uno Mille foi lançado para uma ribanceira além do acostamento da pista, tendo a S10 tombado lateralmente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Dracena para a Santa Casa de Tupi Paulista, onde o condutor do veículo Gol, A. N. O., 40 anos, não resistiu aos graves ferimentos, indo a óbito.

Quando os policiais rodoviários e os de área foram atender a ocorrências, constataram que o condutor da caminhonete apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, sendo submetido ao teste do etilómetro, aferindo 0,33 mg/l por litro de ar alveolar expelido, já ficando sob custódio Policial, em seguida apresentado no Plantão Policial de Tupi Paulista.

Equipes do Policiamento da cidade de Tupi Paulista, que se encontravam no apoio ao acidente, obtiveram informação de que Joanini havia dispensado algum objeto no mato após o acidente.

Ao vasculhar as imediações, os policiais localizaram uma bolsa de couro na cor preta contendo uma pistola .380, devidamente registrada, porém, sem direito ao porte, não permitindo que ele circulasse com a mesma.

Thiago Joanini foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante por estar em estado de embriaguez e porte ilegal de arma de fogo. Ele permaneceu preso na Delegacia de Polícia de Tupi Paulista, a disposição da Justiça e aguardaria até este domingo (09), para saber da decisão do juiz se respondia ao processo preso ou em liberdade. .

A pista ficou interditada por longo período para socorro das vítimas, limpeza do asfalto e retirada dos veículos para o acostamento. Em seguida foi liberada apenas uma faixa de rolamento.