Polícia Militar impede outro marido de matar a esposa no bairro Antena

ANDRADINA – A Polícia Militar evitou na noite de quarta-feira (05), que outra tragédia se abatesse sobre a cidade de Andradina ao prender o pedreiro Ademilson Cardoso, de 52 anos, que ameaçava assassinar a esposa assim que ela voltasse da igreja. Foi apreendida arma branca (tipo peixeira), que estava escondida embaixo do travesseiro do acusado. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha e permaneceu à disposição da Justiça. A faca foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 21h30, durante o turno de serviço noturno de quarta-feira, 05, quando os policiais Cb PM Andressa e Sd PM Guaranha, foram solicitados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de desinteligência entre ex-casal pela rua Euclides da Cunha, bairro Antena.

No local os policiais depararam com a solicitante, a aposentada M. G. M., de 64 anos, relatando que seu ex-companheiro Ademilson a teria ameaçado de morte em data anterior e que, ao retornar da igreja, teria encontrado sob o travesseiro onde o pedreiro estava deitado, uma faca (tipo peixeira), motivo pelo qual ficou assustada, saindo correndo para rua e fazendo ligação para 190.

Eles haviam terminado o relacionamento no dia anterior, tendo o pedreiro saído da residência e retornado na noite de sua prisão. A bebida seria o fator de desavença entre o casal.

Diante desta informação e com apoio da equipe com Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo, entraram na residência para realizar vistoria, encontrando Ademilson deitado na cama e embaixo de seu travesseiro a mencionada faca.

Perguntado sobre a razão de manter a faca encontrada embaixo do seu travesseiro, este relatou categoricamente que iria matar sua esposa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de Ameaça, sendo conduzido, juntamente com a faca e a vítima ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em Flagrante Delito à Ademilson pelo crime de Ameaça – Artigo 147 do CP, permanecendo à disposição da Justiça. O punhal foi apreendido pela Polícia Civil.

TRAGÉDIA QUE ABALOU ANDRADINA

Uma tragédia se abateu sobre Andradina e provocou comoção na tarde de terça-feira (04), quando o mecânico Nelson Boaventura da Silva, de 54 anos, residente na rua Jesus Trujillo, ao lado da EMEF Josepha de Jesus Carreira, bairro Benfica, matou a esposa Rita Fernandes Soares, 52 anos, com golpes de marreta, facadas e ferro de passar roupas. Ela ainda foi socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi indiciado por feminicídio. Ele foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.