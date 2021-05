PM de Osvaldo Cruz prende sete pessoas e apreende grande quantidade de droga

Os quatro homens e as três mulheres estavam separados em três carros. Grupo foi abordado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Inúbia Paulista.

INÚBIA PAULISTA – Sete pessoas, entre elas uma grávida, foram presas em flagrante por tráfico de drogas, na noite de terça-feira (4), em Inúbia Paulista. Conforme a Polícia Militar, os envolvidos estavam em três veículos e em um dos carros havia mais de 243 quilos de maconha e 1,3 quilo de haxixe.

A ocorrência teve início por volta das 22h30. A corporação recebeu a denúncia que informava que três veículos transitavam em atitude suspeita pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), sentido Panorama-Marília. O grupo teria passado pela Base da Polícia Militar Rodoviária, em Adamantina.

Um bloqueio policial foi feito perto das cabines de pedágio de Lucélia/Inúbia Paulista. Os três carros indicados foram abordados. Ainda de acordo com a PM, um dos motoristas tentou fugir e “jogou” o automóvel em direção dos policiais. Ninguém foi atingido e o veículo abordado.

As sete pessoas foram separadas para que fosse feita a entrevista. Inicialmente, elas disseram que não estavam juntas, contudo, caíram em contradição. Em seguida, os envolvidos falaram que dois veículos estavam viajando juntos e que iriam para um rancho em Presidente Epitácio.

Em um dos carros estavam dois homens e uma mulher, de 37, 27 e 23 anos, respectivamente. No outro havia também dois homens e uma mulher, de 32, 21 e 26 anos. Nada ilícito foi encontrado com eles.

No terceiro automóvel havia uma mulher grávida, de 25 anos, que transportava 357 tabletes de maconha e três tabletes de haxixe. A mulher disse aos policiais que recebeu os entorpecentes em um canavial em Epitácio e que levaria para Bauru (SP). Pelo frete, ela afirmou que receberia R$ 5 mil.

Também segundo a corporação, em um dos carros foram encontradas sacolas plásticas de mercados, com vários produtos. O condutor deste veículo falou que comprou as mercadorias em um estabelecimento, em Dracena. Porém, os policiais notaram que nas sacolas constavam o endereço de um local da região de Bauru. O homem relatou que os produtos seriam consumidos no tal rancho, mas eles estavam seguindo viagem no sentido contrário, ainda segundo a polícia.

No outro carro, foram localizadas nove garrafas de bebida alcoólica que imita uísque, 24 garrafas de energético.

“Diante das evidências e das contradições, e por estarem em viagem conjunta, sendo todos os envolvidos da região de Bauru e os veículos todos daquela localidade, os sete envolvidos permaneceram presos e à disposição da Justiça”, explicou a Polícia Militar.

Ao todo, foram apreendidos 243,099 quilos de maconha e 1,396 quilo de haxixe, seis aparelhos celulares, os três veículos, e R$ 1.301,55 em dinheiro.