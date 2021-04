Governo de Andradina vai transferir CAC para a UPA 24 horas

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, anunciou que a Central de Atendimento Covid) será transferida do Centro de Hemodiálise, para a UPA 24 Horas (Unidade de Pronto Atendimento). A transferência já havia sido cogitada e foi decidida quando a CAC assinalou 0% de ocupação, na terça-feira (27).

O anúncio foi feito na presença de vereadores da Câmara Municipal de Andradina que vem acompanhando a história do CAC desde que a prefeitura decidiu pela implantação de 22 novos leitos de Enfermaria e UTI Covid. Também participaram do anúncio o Secretário de Saúde, Dr João Leme, o Vice-Prefeito Dr Paulo Assis, O secretário de Administração, Edgar Dourado e o Secretário de Governo, Ernesto Júnior.

“Vimemos um momento muito difícil onde era preciso decidir o que fazer. Optamos por ir a luta e implantar os leitos para tratar a Covid na melhor estrutura que tínhamos. Por conta do CAC muitas vidas foram salvas, já que o AME demorou a atender. Enfim fizemos o que era possível para enfrentar o Coronavírus em Andradina”, disse o prefeito.

Momento Atual

No momento atual, no CAC a ocupação é zero e, segundo a OSS Santa Casa de Andradina, responsável pela administração do único Hospital da cidade e também do AME, ainda existem nove leitos de enfermaria e 10 de UTI vagos.

“Vivemos um momento em que a COVID apresenta uma baixa no número de necessidade de internamento. Dos 30 leitos de UTI existentes no município apenas 10 estão ocupados. Então é o momento da nossa transferência”, explicou Mário.

Além de ficar melhor aparelhado, o CAC na UPA terá a vantagem de funcionar 24 horas por dia, em um prédio que já existem conexões de oxigênio e toda a estrutura de funcionamento., o que baixará os custos de operação.

Governo financia tratamento no AME

Mário Celso explica que o AME, para ter funcionando 10 leitos de UTI Covid e 10 leitos de Enfermaria recebe, nos termos de um aditamento assinado entre o Governo de São Paulo e a OSS Santa Casa de Andradina mais de R$ 1.600.000,00 (Um milhão e seissentos mil reais). Já a Santa Casa de Andradina recebe R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos Reais) por dia por leito.

“Tudo o que gastamos no CAC é do município então temos o dever de economizar e gastar o dinheiro do contribuinte com a maior eficiência”, disse Mário.

O prefeito afirmou que o município ainda estará empenhado a salvar vidas durante a pandemia e espera que dias melhores venham. Atualmente a rede de saúde do município possui 15 respiradores que podem significar a diferença entre a vida e a morte como no passado, com a ocupação do Centro de Hemodiálise para o CAC. O Governo de Andradina ainda adquiriu leitos e uma usina de oxigênio.

“Fizemos nossa parte e salvamos vidas por não se conformar em esperar a ajuda de fora. Estamos sempre em defesa da vida e preparados para as crises que virão”, finalizou o prefeito.

Secom/Prefeitura