Mário Celso anuncia Central Covid 24 horas e “luta” para a ativação de Centro de Hemodiálise

O CAC da Prefeitura sairá do prédio do Centro de Hemodiálise da Santa Casa

ANDRADINA – Com a transferência do CAC (Central de Atendimento Covid) para o UPA 24 horas, o prefeito de Andradina o prefeito de Andradina voltará a cobrar do governador João Doria (PSDB) investimentos na ativação do Centro de Hemodiálise em Andradina.

A ativação do Centro é um compromisso assumido com Mário Celso Lopes (PSDB) durante a campanha das eleições 2020 e já foi tema de reuniões no Palácio dos Bandeirantes na primeira viagem do prefeito à Capital Paulista.

Sobre o serviço de hemodiálise instalado na Santa Casa de Andradina, Mário Celso afirma que não há como medir o benefício isso irá trazer para a população não só da cidade, mas de toda a região. Para tanto é necessário que o Estado faça um investimento inicial, como custeio, para garantir que a população da região seja atendida em Andradina.

“Realizar a hemodiálise em Andradina será muito importante para a vida dos pacientes da nossa cidade e região e devemos cobrar o custeio pelo Governo do Estado e Governo Federal por conta dos elevados custos de operação.

O centro de hemodiálise mais próximo está instalado em Ilha Solteira, há 70km de Andradina e o segundo em Araçatuba, distante 103km. Em ambos os casos os serviços são todos custeados pelos Governos.

Central Covid

Nos últimos meses, no pior momento da pandemia em Andradina, o prefeito decidiu usar a estrutura do Centro de Hemodiálise em Andradina para instalar 22 leitos para combate a Covid 19.

Com muita economia e um investimento de aproximadamente R$ 800 mil, foi possível instalar leitos de UTI e de enfermaria, que custaram aproximadamente R$ 40 mil cada um, em tempos em que apenas um respirador tem sido vendido a R$ 90 mil.

“Precisávamos agir e o prédio da hemodiálise foi a melhor e mais rápida alternativa para vencer o momento crítico em que vivíamos, pois já possuía várias das necessidades para a implantação de leitos de UTI, como até mesmo o sistema de oxigênio. Nosso governo é marcado pela coragem de fazer o que é preciso”, disso o prefeito.

Mário Celso lembra que, quando a usina de oxigênio da Santa Casa se demonstrou insuficiente para a demanda, o município comprou uma usina para que fosse produzido o oxigênio suficiente para tratar as pessoas. “Hoje vimemos um momento de baixa em que a doença não apresenta muitas internações então chegou a hora de transferirmos o nosso CAC para o UPA, que possui uma estrutura ativa capaz de receber o CAC, com o instalações de oxigênio e até mesmo um gerador próprio de energia. No novo CAC será 24 horas”.

Secom/Prefeitura