Filho adolescente de delegado de Polícia aposentado comete suicídio

GUARARAPES – Um jovem de 17 anos que ainda não teve a identidade revelada, porém, que já se descobriu ser filho do delegado de Polícia aposentado, Moacir Dagoberto da Silva, tirou a sua própria vida com uma arma de fogo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 22, na casa em que morava, em Guararapes. Ao saber do fato o delegado aposentado passou mal, entrou em choque e teve que ser hospitalizado.

Segundo informações, a família encontrou o jovem caído no quarto, com um tiro de espingarda, calibre 12, já sem vida.

As Polícias Civil, Militar e Perícia técnico/científica foram acionadas para comparecerem ao local. A Militar isolou a área para o trabalho da perícia e a Civil coletou informações que possam esclarecer o que levou o jovem a cometer ato extremo de tirar a própria vida.

Um grupo de amigos do delegado, que já trabalhou nos plantões policiais de Andradina, e foi delegado titular na cidade de Castilho publicou a seguinte nota: Triste notícia. Um dos filhos do nosso colega aposentado, o delegado Moacir Dagoberto, suicidou-se, “agora pouco”, com um tiro de 12 na cabeça. O adolescente havia se desentendido com a namorada. Moacir teve que ir para o hospital, pois entrou em choque.