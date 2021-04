Andradina vai vacinar pessoas com 63 anos ou mais a partir desta quarta-feira

ANDRADINA – A vacinação no sistema Drive Thru na Secretaria de Saúde faz uma edição extra nesta quarta-feira (21) Feriado de Tiradentes inaugurando a vacinação de pessoas com 63 anos ou mais das 8h00 às 14 horas na Secretária Municipal de Saúde.

Usando a estrutura interna da Secretaria de Saúde, com ruas asfaltadas e estacionamento, o Drive Thru da vacinação já foi aprovado pela população. O público alvo da vacinação precisa se dirigir até o prédio, rua Silvio Shimizu, perto da confluência com a rua São Paulo para receber a vacina sem sair do carro.

A cidade já aplicou um total de 13.913 doses da vacina, sendo 9.990 pessoas que receberam a primeira dose e 3.923 que receberam a segunda dose. O público alvo da vacinação que são 44.312 pessoas acima de 18 anos no município. Com esses resultados Andradina está próxima de 30% da população vacinada.

Vacina contra a fome

Quem for vacinado, também poderá doar alimentos não perecível, que será destinado as pessoas e famílias mais afetados pela pandemia. As equipes da saúde e promoção social estarão trabalhando em conjunto para que a vacinação também cumpra seu papel solidário.

“Quem receber a vacina e puder ajudar o próximo, como forma de estender a mão a pessoas que sofrem com a carência de recursos por conta da pandemia pode aproveitar a ocasião levar alimentos não perecíveis que serão recolhidos no o ato da vacinação”, disse a secretária de Promoção Social, Silvana Silva.

Arroz, feijão e café. Esses são os itens de maior necessidade para o Drive-Thru da Solidariedade que unindo o ato da vacinação com a coleta de alimentos não perecíveis.