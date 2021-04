Usina de oxigênio é instalada com capacidade para fornecer oxigênio para 67 pacientes.

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes anunciou no Domingo de Páscoa (4 de abril) o início do funcionamento de uma usina de oxigênio que servirá para pôr fim a escassez de oxigênio para tratamentos em Andradina.

A usina, comprada com recursos da Prefeitura, foi instalada em tempo recorde e servirá para abastecer a Santa Casa de Andradina e a Central de Atendimento Covid (CAC) da prefeitura de Andradina. Há algumas semanas a Prefeitura de Andradina iniciou a instalação de mais 20 leitos na central de atendimento que hoje centraliza o tratamento de doentes da Covid 19 da cidade e região.

Logo no início da ativação dos novos leitos foi detectado que a usina existente não seria suficiente para atender a demanda dos novos leitos e imediatamente foi iniciado o processo de compra da nova usina.

Segundo o prefeito, a usina da prefeitura produz 20 mil litros de oxigênio por hora. “Não faltará oxigênio para o tratamento da Covid em Andradina e para isso se trabalhou continuamente até essa conclusão”, disse o prefeito, que no domingo esteve no CAC para acompanhar os momentos finais dessa instalação.

Números

O consumo médio por paciente são de 300 litros/ hora de oxigênio a 5 litros por minuto. Pacientes intubados gastam até três vezes mais, algo em torno de 15 litros de oxigênio por minuto.

A expectativa é que o novo equipamento atenda até 67 pacientes, um número muito superior que a demanda atual.

Mortes

Durante todo o mês de fevereiro foram registradas 8 mortes por complicações da Covid 19 em Andradina. Em março esse número cresceu 4 vezes, assinalando a marca de 32 mortes, mais de uma morte por dia.

Segundo o secretário municipal de Saúde de Andradina, João Leme, Andradina vive a pior crise sanitária de toda a sua história e infelizmente o mês de abril deverá ser um mês difícil. “A chegada desses novos leitos e ativação dessa usina é um fator positivo para virarmos o jogo à favor da vida, mas precisamos continuar com as medidas preventivas para diminuir as chances de contágio enquanto não existe vacina para todos”, disse João Leme.

Neste domingo a Central Covid tinha oito pacientes intubados.

Secom/Prefeitura