PM prende marceneiro em Castilho acusado de tentativa de furto

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo (04), o marceneiro V., de 29 anos, oriundo de Maringá/PR, na cidade há poucos dias, acusado de tentativa de furto contra o Rumão Utilidades. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu recolhido na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Foram recuperadas algumas roupas que ele havia furtado anteriormente.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 2h15, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Castilho, quando policiais militares da equipe com Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti, Cb PM Amorim e Sd PM Clayton (estagiário), foram informados via Copom – Centro de Operações da Polícia Militar, de ocorrência de furto em Andamento pela loja loja “Rumão Utilidades”, localizada na Rua Júlio Gudrin X Rua Carlos Bevilácqua, Bairro Nelson Borges, e que o indivíduo estava tentando adentrar pelos fundos.

De imediato os PMs da Força tática foram ao local e, com apoio do CFP – Comando Força Patrulha, com Ten PM Mário e Cb PM Silvio, bem como Sd PM Lucas e Sd PM Douglas, realizaram um cerco, sendo vistoriadas várias residências, momento que realizaram vistoria em uma casa em construção, ao lado da referida loja e localizaram um indivíduo escondido em um dos cômodos, sendo ele abordado e submetido à busca pessoal, localizada a quantia de RS 22,15.

Indagado, o marceneiro, morando na cidade de Castilho há poucos dias, admitiu que iria furtar a loja pela segunda vez e que não conseguiu seu intento pois foi surpreendido pela proprietária. Informou ainda que em data anterior foi ao local e subtraiu diversos objetos, entre eles 05 perfumes, 07 camisetas, 03 bermudas, 03 bonés e 03 pares de chinelo e 01 cinto, inclusive a bermuda, camisa, cinto e chinelo que ele estava usando, e que os demais produtos anteriormente furtados foram vendidos para pessoas desconhecidas.

A proprietária reconheceu o indivíduo, bem como as roupas e chinelos quew ele usava no momento da detenção como sendo os itens subtraídos de sua loja.

Diante do flagrante de crime, foi dada voz de prisão por tentativa de Furto, conforme artigo 155 do Código Penal, sendo ele conduzido à Delegacia Seccional onde o delegado Dr. Yan Loui Adania de Queiroz ratificou a voz de prisão recolhendo-o à carceragem pra aguardar a Audiência de Custódia.

Foram apreendidos 01 par de chinelo, 01 Bermuda, 01 cinto, 01 camiseta, além de RS 22,15.