Trio é detido em Três Lagoas com veículo furtado em Catanduva, SP

TRÊS LAGOAS/MS – Graças a observância e raciocínio rápido de um policial de folga lotado no 28º Batalhão da Polícia Militar de Andradina/SP, a Polícia Militar de Três Lagoas/MS, deteve na noite de sábado (03), um trio composto por um homem e duas mulheres, acusado de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte de entorpecentes, uso de moeda falsa, depois de flagrado com um veículo furtado em Catanduva/SP, dinheiro falso e uma porção de maconha. O homem ficou preso e as duas mulheres liberadas depois de indiciadas por porte de drogas.

A detenção do trio aconteceu quando o policial militar do Estado de São Paulo, SD PM Flávio Augusto de Quadros, da 2 Cia do 28 BPMI, que se encontrava de folga e, ao abastecer seu veículo particular pelo Posto Real, por volta das 21h15, presenciou quando um veículo TOYOTA SW4, de cor branca, foi abastecido com um total de R$ 100,00, tendo o motorista pago a conta com uma nota do mesmo valor e em seguida evadiu-se rapidamente.

O policial em questão foi até o frentista e, pedindo para verificar tal nota, constatou ser falsa.

Mesmo não tendo anotado a placa, o PM repassou via 190 as características do condutor, que era branco, baixo e de cabelos amarelos, estando acompanhado de duas mulheres. Estas informações foram transmitidas às equipes de serviço.

Por volta das 23h, novamente o Sd PM Flavio avistou o mesmo veículo transitando pela Rua Maria Guilhermina Esteves e novamente alertou as equipes de serviço e rapidamente compareceram ao local indicado, abordando os ocupantes nessa rua, cruzamento com a Avenida Clodoaldo Garcia. O condutor apresentava as mesmas características e tinha como passageiras duas mulheres.

Perguntado sobre o ocorrido no posto de combustível, o motorista negou os fatos.

Em revista no veículo foi localizada em cima do banco traseiro, uma porção de maconha, que depois de pesada totalizou 8 gramas, tendo as duas mulheres assumido a propriedade da droga.

O motorista, identificado como o comerciante P. R., de 37 anos, comerciante, natural de Cassilândia/MS, morador de Três Lagoas, no mesmo estado, não soube dizer quem era o proprietário do veículo e não portava CRLV – Certificado de Registro de Licenciamento Veicular.

Em uma checagem minuciosa dos policiais daquele estado, foi constatado que a placa PZX – 6B92 apresentava características de outro veículo e, ao ser consultado o chassi 8AJBA3FS5H0240865, constatou-se com ocorrência de Roubo/Furto; de placa verdadeira FOR – 8D33, com registro de furto na cidade de Catanduva/SP.

Diante de tais fatos foi dada voz de prisão aos três ocupantes do veículo, sendo necessário uso de algemas por haver risco de fuga, sendo entregues na Depac sem lesão corporal, onde o condutor foi autuado em flagrante e recolhido à carceragem, enquanto as duas mulheres foram indiciadas por porte de entorpecentes e liberadas ao final da ocorrência.

Foram apreendidos 01 veículo Toyota Hilux swsrxa4fd/branca, 03 aparelhos celulares, 01 porção de maconha pesando 8 gramas, 01 cartão de crédito, R$ 77,00 em dinheiro.