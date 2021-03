Defensoria entra com ação para pedir que DRS de Araçatuba adote medidas mais restritivas

Em caráter liminar, a Defensoria sugere que os 40 municípios adotem medidas iguais a de Araraquara (SP) por no mínimo 14 dias ou pelo tempo que for necessário para a ocupação de leitos cair.

A Defensoria Pública da União entrou com uma ação pedindo que todo o Departamento Regional de Saúde de Araçatuba (DRS II) adote medidas mais restritivas de circulação do que as atualmente previstas pelo Plano São Paulo.

Em caráter liminar, a Defensoria sugere que os 40 municípios adotem medidas iguais a de Araraquara (SP) por no mínimo 14 dias ou pelo tempo que for necessário para que o índice de ocupação de leitos caia.

Atualmente, o município contabiliza 16.851 casos positivos de coronavírus, dos quais 14.098 estão recuperados e 410 morreram. Nas últimas semanas, houve um aumento nos números de óbitos e infectados.

Para se ter ideia, a diretora administrativa de um hospital particular gravou um vídeo para alertar sobre a situação crítica do sistema de saúde e fazer um apelo para os moradores ficarem em casa.

“Infelizmente, esse é o momento que nenhum médico queria. É um momento de ver paciente na porta de hospital sem conseguir leito, sem ter respirador, agonizando por falta de ar. É um momento de escolher quem tem mais chance para ter acesso a um respirador. A última coisa que nossos médicos querem é ter que escolher entre o pai ou o filho”, desabafou Vilma Neri Shinsato.

Em nota, a Prefeitura de Araçatuba afirmou que ainda não foi citada e que não vai se posicionar sobre o assunto no momento.

