Plantador de abacaxi é preso suspeito de envolvimento em furto de trator em Guaraçaí

LAVÍNIA – Policiais civis das cidades de Mirandópolis e Lavínia (área de abrangência da Delegacia Seccional de Andradina), cumpriram nesta segunda-feira (22), o Mandado de Prisão Temporária (MP) do plantador de abacaxi A. S. R., de 33 anos, suspeito de envolvimento em furto de um trator ocorrido na cidade de Guaraçaí no último dia 14 de janeiro deste ano. Ele foi encaminhado inicialmente para a Delegacia de Polícia de Mirandópolis e, depois de cientificado sobre o MP, foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão temporária do acusado aconteceu quando os policiais civis dessas duas cidades tiveram a informação do paradeiro de um dos investigados do furto de um trator ocorrido na cidade de Guaraçaí, e que ele estava trabalhando em uma plantação de abacaxi no bairro Tabajara, município de Lavínia.

Durante o deslocamento do caminhão que levava os trabalhadores para a plantação de abacaxi, o alvo do MP foi abordado pelos policiais civis já na área urbana de Lavínia. Detido e algemado, foi informado a ele os motivos de sua prisão.

Em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, acabou confessando sua participação no delito e contribuindo com valiosas informações para o avanço das investigações, a qual prossegue, haja vista que vislumbra-se tratar-se de uma organização criminosa especializada no furto de maquinários agrícolas.

O FURTO

O furto aconteceu quando João Victor deixou o trator numa pequena propriedade rural onde reside um casal de idosos para ficar apenas três dias, já que pretendia preparar a terra para iniciar o plantio de abacaxi para a próxima safra.

Porém, quando voltou para pegar o trator e iniciar os trabalhos do preparo da terra não o encontrou mais no local onde havia deixado. Segundo informações, o casal foi confundido pelos ladrões e achou que eles eram na verdade os donos.

Em busca do paradeiro do trator, Pin descobriu imagens de câmeras de segurança flagrando o caminhão passando pela principal via do bairro rural de Primeira Aliança, no município de Mirandópolis. O fato foi confirmado por moradores daquele bairro rural, provavelmente passando pelo KM 11, já na área do município de Pereira Barreto, porém, não foi possível apurar qual o destino tomado depois de lá.