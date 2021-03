Homem mata esposa a facadas e comete suicídio por enforcamento

Corpo da mulher tinha corte no pescoço. Filho do casal estava na casa, mas dormia e não presenciou o crime.

PEREIRA BARRETO – Uma mulher identificada por Luciana Aparecida da Silva, de 44 anos, foi morta pelo companheiro por volta das 7h desta quarta-feira (24), em uma residência localizada na Rua Francisco Cândido Prado Dias, na Cohab, em Pereira Barreto. Em seguida o companheiro dela cometeu suicídio por enforcamento. O caso foi registrado na Polícia Civil e vai ser investigado como homicídio, seguido de suicídio. Não foi informado onde ocorrerá o sepultamento.

Conforme informações da Delegacia da Mulher de Pereira Barreto, e conforme a delegada titular Carolina Tucunduva, o companheiro dela, José Aparecido Ferreira da Silva, 46 anos, a matou e logo em seguida, tirou a própria vida por enforcamento. Um adolescente de 13 anos, filho do casal, estava na residência mas não presenciou o crime porque estava dormindo.

O casal havia mudado há 30 dias para a cidade. É o 2º feminicídio de Pereira Barreto em 2021.

Mulher é morta a tiros pelo marido, que comete suicídio em seguida

No último dia 12 de fevereiro, Ariane de Aguiar Araújo, de 30 anos, foi morta a tiros pelo marido Rafael Washington Alves da Silva, de 32 anos. De acordo com o delegado, o homem sacou uma pistola e atirou na cabeça da esposa depois de uma discussão. Em seguida, cometeu suicídio. De acordo com a Polícia Civil, as duas filhas do casal, de 3 e 5 anos, estavam no imóvel da família quando o crime foi cometido. Uma delas presenciou o crime.

Em seguida ele cometeu suicídio ao apontar a arma para sua cabeça e disparar.

MEDIDA PROTETIVA

Há quatro meses o homem que matou a esposa já tinha sido detido por esfaquear a vítima nas costas no ano passado, segundo informou a Polícia Civil. Ela chegou a se mudar de cidade quando foi agredida e solicitou medida protetiva contra o marido, Rafael Washington Alves da Silva, de 32 anos. Contudo, voltou com o relacionamento e a medida foi retirada.

No dia em que o feminicídio foi cometido, as meninas pediram ajuda para vizinhos depois de ficarem na casa com os corpos dos pais.

Depois das mortes dos pais as crianças foram deixadas sob cuidados da avó materna. Os corpos de Rafael e Ariane foram sepultados no Cemitério Municipal de Pereira Barreto.