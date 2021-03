PM de Andradina prende foragido de Mirandópolis por furto, ameaça e falsidade ideológica

ANDRADINA – A Polícia Militar de Andradina prendeu na manhã desta quarta-feira (24), o desocupado Otávio Silva de Oliveira, de 37 anos, morador no jardim Aeroporto, em Mirandópolis, acusado de furto, ameaça e falsidade ideológica, poucos minutos depois de flagra-lo em posse de uma mala contendo diversos itens furtados e uma faca na cintura. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. Os objetos foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

A prisão do acusado, que descobriu ser foragido do sistema semi-aberto do complexo penitenciário de Mirandópolis, onde cumpria condenação por furto, aconteceu por volta das 7h quando o cabo PM Zanerato e soldado PM Suzuki, do 28º Batalhão de Andradina, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento a residência localizado na rua Marechal Deodoro, no Jardim das Tulipas. Foram informados ainda que a vítima estava acompanhando o autor do delito pela via pública.

Em diligências pelo bairro informado e imediações, os PMs localizaram a vítima que, com o auxílio de populares, tentava conter o autor. Os policiais o detiveram e o algemaram, efetuando uma revista pessoal e encontrando em sua cintura uma faca. Em sua posse estava uma mala contendo diversos itens furtados.

Ao ser perguntado seu nome se identificou como Cristiano Silva, de 35 anos e morador em Mirandópolis. Descobriu-se na Delegacia de Polícia que na verdade esse nome era do irmão do acusado, e o forneceu na tentativa de se livrar do flagrante e da captura, já que era foragido do sistema prisional.

A vítima informou aos policiais militares que esta estava dormindo em sua residência e foi acordado pela esposa que havia ouvido barulhos. Ao levantar-se, ela surpreendeu o autor dentro da sala de sua residência já tendo em mãos a mala onde havia colocado objetos diversos.

O acusado ao ser surpreendido, evadiu-se pela porta da sala trancando-a por fora, passou pelo portão eletrônico, acionando-o com o controle para abri-lo e, em seguida, fechou-o e seguiu sua fuga a pé levando a chave da porta e o controle do portão, tomando rua da rua José Ramalho com rua Santa Terezinha, no bairro Piscina.

A vítima pulou a janela da sala de sua casa, abriu o portão eletrônico com o segundo controle e seguiu no encalço do autor, enquanto sua esposa acionava a Polícia Militar pelo telefone.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de furto, descrito no artigo 155 do Código Penal e foi conduzido ao 2° DP.

No 2º DP, onde a ocorrência foi apresentada, o autor ameaçou a vítima de morte, fato presenciado pelos Policiais. Também ficou constatado que este havia declarado nome falso aos Policiais, pois em pesquisa mais minuciosa descobriu-se que seu verdadeiro nome é Otávio Silva de Oliveira, de 37 anos, fugitivo do presídio de Mirandópolis, onde cumpria pena pelo mesmo tipo de crime, ou seja, furto.

Foram recuperados e devolvidos ao seu proprietário, além da chave e do controle do portão, 07 bonés, 09 relógios, 01 calça jeans, 01 mala preta de rodinhas e várias bijuterias.

A ocorrência contou com o apoio da equipe do CGP 1: 1º SGT PM Ferreira e Cb PM Renata, além da equipe com CB PM Santos e Cb PM Marcos.