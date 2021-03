Homem é preso em Independência com base na Lei Maria da Penha

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de domingo (4), o auxiliar de serviços gerais, A. A. D. S., 28 anos, residente na rua José Bonifácio, região central da cidade, com base na Lei Maria da Penha, após agressão a própria esposa, identificada por J. B. L., 27 anos. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais cabos PM Chimeno e Gustavo foram acionados para atenderem ocorrência de desinteligência seguida de agressão em via pública. Quando lá chegaram, os policiais foram informados por alguns populares que ele estava agredindo sua esposa e por isso deram um corretivo nele.

A chegada rápida dos cabos PM Chimeno e Gustavo evitou que algo pior pudesse ocorrer e a briga logo foi contida e separada. No local, a esposa dele denunciou que, além das agressões, o marido também havia feito ameaças, por isso ela desejava representá-lo (denuncia-lo formalmente).

Diante dos fatos informados e do desejo da vítima em prosseguir na denúncia, os policiais deram voz de prisão ao autor. Ele apresentava diversos hematomas e ferimentos com sangramentos pelo corpo por ter sido agredido pelos transeuntes que estavam pela via.

Foi então solicitada uma ambulância local para socorro do autor até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina, onde passou por cuidados médicos e após ser liberado, foi encaminhado à Delegacia Seccional, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.