Policiamento rodoviário apreende quase 4 toneladas de maconha

PRESIDENTE BERNARDES – Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviário prenderam na segunda-feira (01), um motorista de caminhão acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com 3.913 Kg de maconha (Cannabis Sativa), escondidos em meio a caixas plásticas. Encaminhado para a Polícia Federal de Presidente Prudente, foi indiciado e permaneceu à disposição de Justiça. A droga e o caminhão foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais rodoviários realizavam o patrulhamento pela Rodovia Olímpio Ferreira da Silva, trecho próximo ao município de Presidente Bernardes, onde abordou o condutor de uma caminhão.

O comportamento do abordado (nervosismo e informações desconexas), fez com que os policiais realizassem uma vistoria veicular minuciosa, sendo possível localizar no compartimento de cargas, 3.913 Kg de maconha escondidos em meio a caixas plásticas. A equipe também apreendeu R$ 1.575,00 e dois celulares.

O criminoso alegou que havia saído de Mato Grosso do Sul, porém não foi informado o destino da droga. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permaneceu à disposição de Justiça.