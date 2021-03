Serralheiro é detido pela PM de Itapura acusado de porte de drogas

ITAPURA – A Polícia Militar deteve na tarde de terça-feira (02), um serralheiro de 24 anos, acusado de porte de entorpecentes, depois de flagra-lo com uma porção de cocaína que pesou aproximadamente 16 gramas. Ele estava em companhia de outro rapaz no veículo, que figurou como testemunha. Diante das evidências de tráfico, o rapaz foi conduzido ao plantão policial do município, onde o delegado determinou a elaboração de boletim de porte de entorpecente, liberando os dois ao final da ocorrência. A droga foi apreendida.

A detenção da dupla aconteceu durante patrulhamento de rotina pelo município de Itapura, quando uma equipe da PM recebeu informação de policial militar de folga de que dois indivíduos moradores da cidade, já conhecidos nos meios policiais, estavam saindo da cidade em um veículo na intenção de buscarem entorpecente.

De posse desta informação os policiais militares passaram a intensificar o patrulhamento nas imediações da entrada do município e proximidades.

Algum tempo depois os PMs avistaram os dois suspeitos no interior de um veículo VW modelo Santana, de cor cinza, dando ordem de parada, ocasião em que visualizaram quando o serralheiro, morador da cidade, com 24 anos de idade, dispensou um objeto no assoalho do veículo junto a seus pés.

Durante a busca veicular, foi encontrada uma porção de cocaína no mesmo local. Questionado sobre a propriedade, origem e destino do entorpecente, M. declarou que a adquiriu em Três Lagoas/MS, pagando o valor de R$ 300,00.

O outro rapaz que o acompanha, E., motorista do veículo, declarou que desconhecia a existência do entorpecente.

Diante das evidências e da droga encontrada, ambos foram conduzidos ao plantão policial de Itapura onde o delegado elaborou BO/PC de Porte de Entorpecente, liberando-os ao término dos trabalhos. A porção de cocaína pesou 15,86 gramas e foi apreendida pela Polícia Civil.