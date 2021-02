Postagem de foto da pessoa errada pode acabar em tragédia no caso Citroplast

Pessoas irresponsáveis estão postando em redes sociais fotos do funcionário da Usina Ipê como sendo a do envolvido na possível morte do funcionário da Citroplast Thainã Teixeira, ocorrido na manhã de sexta-feira (19)

ANDRADINA – Postagens de internautas em redes sociais (facebook, whats app e Instagran), de uma pessoa que poderia estar envolvida na possível morte (ainda misteriosa e sendo investigada pela Polícia Civil), do funcionário da Citroplast Thainã Teixeira (20), residente na Av. Rio Grande do Sul, bairro Feltrin, encontrado desfalecido na manhã de sexta-feira (19), em cima de uma pilha de pallets e outros pallets sobre ele, além de papéis, podem provocar uma tragédia no homem que aparece nas fotos.

Parentes dele entraram em contato com a reportagem do Mil Noticias informando que estão confundindo ele, que tem o nome de Marcelo Pinto, e já até trabalhou na mesma Citroplast, porém, muito tempo atrás, com outro rapaz chamado Marcelo L….; A diferença física é visível, sendo que Marcelo Pinto é de compleição física forte, enquanto o outro tido também como “suspeito”, é muito mais magro.

Em tempo, a informação de que ele trabalhou na Citroplast foi dada por um cunhado dele, que procurou a reportagem. As 16h essa duvida foi sanada pelo próprio Marcelo Pinto, de que nunca trabalhou na Citroplast e está na Usina Ipê já há 7 anos. Portanto, esta sanada a duvida caso ainda questionem.

Vale salientar que a reportagem do Mil Noticias não está acusando o outro rapaz, apenas repassando o que a família informou, ou seja, a semelhança dos nomes e o fato de já ter trabalhado na mesma empresa da tragédia pode levar o rapaz identificado por Marcelo Pinto a sofrer represálias sem nada ter de envolvimento no caso.

Para evitar uma tragédia com Marcelo Pinto, que é na verdade funcionário da Usina Ipê, a família decidiu levar o caso a público para evitar que algum familiar, ou pessoas que eram próximas da vítima, possam querer fazer justiça com a próprias mãos e acabar atingindo pessoas inocentes.

Marcelo Pinto prometeu dar uma entrevista assim que retornar da usina para esclarecer as dúvidas pertinentes ao caso.

Vale lembrar mais uma vez que a Polícia Civil trabalha no caso desde que foi acionada sobre o ocorrido, inclusive comparecendo no local junto com a Perícia Técnica e a Polícia Militar.