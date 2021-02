Corpo de funcionário da Citroplast é sepultado em Andradina

ANDRADINA – Foi sepultado na tarde de sábado (20), no cemitério São Sebastião, o corpo do jovem Thainã Teixeira (20), residente na Av. Rio Grande do Sul, bairro Feltrin, encontrado praticamente morto na manhã de sexta-feira (19) em circunstâncias que serão investigadas pela Polícia Civil. Encaminhado para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi reanimado e internado na UTI da Santa Casa de Andradina, mas não resistiu. Familiares, amigos e um grande número de pessoas que souberam da fatalidade compareceram na funerária Rosa de Saron para dar seu último adeus. À família enlutada sinceros pêsames do Mil Noticias.

As informações amplamente divulgadas por todos os sites de notícias da cidade de Andradina e região, colegas de trabalho dele e em redes sociais, dão conta de que o jovem foi vítima de um sério acidente de trabalho quando estaria descansando em um intervalo de turno sobre uma pilha de papelão, próximo das 6h, quando, por circunstâncias a serem investigadas pela Polícia Civil, sofreu traumatismo de tórax e face ao ter uma carga de aproximadamente 500 quilos depositada sobre seu corpo.

O caso foi descoberto por uma pessoa que efetuava a limpeza do setor e rapidamente acionou os responsáveis técnicos pela segurança da indústria de papelão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima inicialmente até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, com parada cardio-respiratória, onde foi reanimado. Devido a gravidade dos ferimentos, foi imediatamente transferido para a Santa Casa local permanecendo internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, onde acabou não resistindo e vindo a óbito na manhã de sábado (20).

A indústria Citroplast emitiu uma nota pública informando que ainda é muito cedo para se fazer conclusões sobre as reais causas da morte de seu funcionário, classificando ainda de levianas informações precipitadas. Acompanhe abaixo:

NOTA DA EMPRESA

A empresa Citroplast de Andradina, atendendo a questionamento da imprensa e, visando esclarecer o ocorrido nesta manhã de sexta-feira, 19, informa o quanto segue:

Por volta das 06h30 da manhã de sexta-feira,19, após a troca de turno de trabalho do setor ligado ao acabamento, um funcionário da empresa foi encontrado caído entre uns palets (base de madeira para acomodação de produtos) por uma funcionária que foi ao local fazer a limpeza.

Ao encontrar o funcionário, a mesma chamou a chefe da segurança do trabalho que, por sua vez, imediatamente acionou o resgate do corpo de bombeiros, no que foi prontamente atendida, tendo sido resgatado e encaminhado para o hospital de Andradina onde encontra-se internado para os cuidados médicos.

A empresa, ao tomar conhecimento do ocorrido determinou que fosse aberto imediatamente um procedimento interno para apuração dos fatos e, tendo estranhado a forma que ocorreu a situação, bem como o cenário, também determinou que fosse solicitado investigação pela Polícia Civil e Militar, tendo a empresa efetuado o registro da ocorrência.

Ainda não se sabe o motivo e a verdadeira ocorrência, uma vez que no momento em que o mesmo foi encontrado seu setor estava paralisado, não deixando claro que de fato houve algum acidente, podendo ter sido outros fatores ainda desconhecidos, pois a forma em que o mesmo foi encontrado não evidência acidente de trabalho, uma vez que não havia funcionamento da máquina do setor e não havia possibilidade de, o próprio funcionário deitar sobre uns palets e ainda colocar outros sobre seu corpo ao mesmo tempo em que operasse a máquina.

O funcionário estava deitado sobre uns palets e foi encontrado coberto com uma chapa de papelão e outros palets em cima dele. Também foi constatado inicialmente que os hematomas encontrados em seu corpo não condizem com a situação de acidente.

A empresa, além de dar toda assistência necessária ao funcionário e aos familiares, também preocupada com a situação e buscando os esclarecimentos verdadeiros dos fatos, adotou as medidas necessárias de investigação juntamente com as autoridades policiais.

Deixa claro também que não houve qualquer queda, colisão, tombamento ou qualquer outro tipo de situação acidental aparente, mas apenas uma situação estranha as atividades da empresa e que estão sendo objeto de investigação.

Qualquer afirmativa neste momento afigura-se precipitada e leviana e, posteriormente, após a conclusão das investigações serão divulgados os resultados.

MENSAGEM ENIGMÁTICA

No dia 20 de maio passado, a mãe da vítima postou uma mensagem enigmática no facebook:

A vida é o nosso bem mais precioso, é tão forte e capaz de mudar o mundo. Mas ao mesmo tempo é tão frágil, e capaz de terminar em um segundo. Todos os momentos em nossas vidas são mágicos, e cabe a cada um de nós torná-los mais marcantes. Seja feliz porque o amanhã só pertence a Deus…