Boliviano é preso com tablete de cocaína amarrado na cintura

Homem de 32 anos era passageiro de um ônibus que foi parado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau.

PRESIDENTE VENCESLAU – Um boliviano de 32 anos foi preso no domingo (7) acusado de tráfico de drogas após uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau. A droga estava presa na cintura do indivíduo.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um ônibus vindo do estado do Mato Grosso do Sul e durante a vistoria no interior do coletivo, um passageiro demonstrou nervosismo.

O homem, de nacionalidade boliviana, foi submetido à revista pessoal e com ele foi localizado um tablete de cocaína. A droga, que estava presa junto ao corpo do indivíduo, pesou 1,105 quilo.

Depois de flagrado, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.