Vendedor ferido em acidente de moto na Vila Mineira

ANDRADINA – O vendedor M. H. F., de 23 anos, residente no bairro Stella Maris, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito no início da noite de segunda-feira (01), no cruzamento das ruas Feliciano Lopes de Oliveira (antigo trecho da rua 13 de Maio), com Aquidauana, na Vila Mineira. A Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial.

O acidente aconteceu quando o vendedor pilotava a moto Kawazaki/Ninja na cor verde, pela rua Aquidauana, sentido Vila Mineira/bairro Stella Maris e, ao chegar no cruzamento citado, parou para aguardar os veículos que seguiam pela rua José Lopes de Oliveira. Em determinado momento, o técnico J. A. S., de 62 anos, residente na rua Princesa Isabel, mesmo bairro do acidente, dirigindo um veículo GM/Agile, na cor prata, efetuou uma conversão “muito fechada”, acertando a perna da vítima.

Com o impacto, o vendedor sofreu a contusão no membro inferior, além das escoriações pelo corpo.

Tanto a motocicleta, como o automóvel sofreram pequenos danos.

O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnico/científica.