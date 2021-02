Comerciante leva três tiros em tentativa de homicídio na Vila Mineira

ANDRADINA – O comerciante M. A. S., de 42 anos, residente na rua São Paulo, centro, foi alvejado por três disparos de arma de fogo, provavelmente de revólver calibre .38, ao sofrer tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (01). Socorrido por meios próprios até o hospital da Unimed, foi operado as pressas e seu estado de saúde é estável. A Polícia Militar registrou a ocorrência no 2º DP.

A tentativa de homicídio aconteceu quando ele estava em frente de uma oficina mecânica existente no cruzamento das ruas Presidente Vargas com Iguaçu, na Vila Mineira, e ao sair fora do estabelecimento comercial e se distrair com o telefone celular, um homem alto, de cor morena, se aproximo dele pelas costas e efetuou de cinco a seis disparos.

Ferido, o comerciante correu até uma caminhonete Toyota Hillux, na cor branca, dirigido por um outro homem, e foi socorrido até o hospital da Unimed, onde, devido os ferimentos no fígado, precisou ser operado às pressas e permanece internado.

Depois da tentativa de homicídio o acusado com o capacete em um dos braços, fugiu correndo pela rua Iguaçu, sentido ao cemitério, onde uma motocicleta já o esperava, montando nela e tomando rumo ignorado. Até o fechamento dessa matéria ele não havia sido localizado.

A Polícia Militar esteve no cruzamento citado, e também no hospital para coletar maiores informações.

Segundo o dono da oficina, a vítima havia ido até o local quitar uma dívida anterior e fazer um orçamento de um novo serviço em outra caminhonete prata que estava no interior da mesma. Por sua vez, o mecânico não presenciou a tentativa de homicídio porque estava dentro do estabelecimento comercial e o crime aconteceu na rua.

Uma das possibilidades para o crime, segundo o apurado pela reportagem com policiais que preferem não se identificar, pode estar ligado ao empréstimo de dinheiro com juros altos, conhecido como “agiotagem”. Essa informação já faz parte de uma das linhas de investigação da Polícia Civil para o crime.