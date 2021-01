Prefeitura antecipa pagamento do funcionalismo público para esta sexta (29)

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina/SP antecipou o pagamento dos salários do mês de janeiro de 2021 do funcionalismo público para esta sexta-feira (29). O valor será depositado integralmente na conta de aproximadamente 1,2 mil servidores ativos da Prefeitura.

O pagamento antecipado injeta milhões na economia de Andradina o que que auxilia a indústria, o comércio e os serviços. “Esta é mais uma demonstração de que estamos trabalhando com economicidade e mantendo o equilíbrio nas contas públicas desde o primeiro mês de nossa administração”, disse o prefeito de Andradina Mário Celso Lopes.

O pagamento antecipado espelha a política adotada desde os primeiros dias de mandato e leva em consideração o reconhecimento dos esforços dos servidores públicos durante a pandemia provocada pela Covid-19. “Vamos procurar manter a todo custo o pagamento no mês corrente em respeito ao compromisso e respeito que temos com o funcionalismo público de Andradina, sobretudo uma classe que não mede esforços para a ajudar a população em todas as áreas do serviço público”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.

O secretário de Fazenda, Planejamento, Controladoria, Gestão Fiscal e Transparência, Norival Nunes, disse que “a medida só é possível graças à austeridade da gestão financeira do Município e do controle sobre o custeio da máquina pública que foi preconizado por Mário Celso desde os primeiros minutos de sua gestão”.

Secom/Prefeitura