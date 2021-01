Testemunha e família de baleado pela PM em Itaquaquecetuba afirmam que ele era inocente

Os suspeitos fugiram com o carro das vítimas, mas foram encontrados depois de bater no muro de um condomínio. Eles morreram após uma troca de tiros. No entanto, uma testemunha e a família de um dos mortos afirmam que ele era inocente.

Segundo a testemunha, Wilker Novaes dos Santos, de 27 anos, era morador do condomínio. “Tinha os meninos que tava envolvido na situação do assalto, só que teve o nosso amigo Wil, registrado, trabalha direitinho né, e ele entrou no meio como sendo um dos assaltantes, só que não era. Ele tava passando.”

A testemunha conta também que os policiais militares alteraram a cena do crime, inclusive, mexendo nas câmeras de segurança. “Os polícia veio, virou todas as câmeras que tava mostrando, eles viraram a câmera para poder colocar uma arma do lado dele. Vi. Tiraram a gente tudo de perto na hora. O tanto que não deixaram mais ninguém sair de dentro do condomínio.”

Francine do Carmo Ferreira era casada com Wilker e afirma que o marido estava em casa com ela minutos antes do tiroteio. “Ele tava em casa comigo e com meu filhinho de 1 anos e 5 meses. Aí ele falou ‘amor, eu vou lá em baixo pra eu comprar um leite e o cigarro’. Aí eu falei não vai e ele falou ‘é rapidinho amor, eu não vou demorar’. Aí eu escutei os tiros de casa, coloquei meu bebezinho no berço e sai. E estava uma aglomeração eu falei para o polícia ‘moço, o meu marido acabou de sair para buscar leite para o meu filho e ele não voltou até agora e ele não demora.’ Aí ele falou moça não pode sair, não pode ver corpo, a senhora vai ter que esperar a perícia. Fui ficar sabendo que ele morreu era 5h, sendo que eu estava o tempo todo aqui e ninguém falou nada.”

A cunhada de Wilker dos Santos afirma que a família ainda não conseguiu reconhecer o corpo que, segundo ela, está no Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. “Minha irmã já foi lá, a mãe e as irmãs dele também, mas ninguém deixou elas reconhecerem o corpo”, afirma Juliane do Carmo Ferreira.

Ela afirma que o cunhado era inocente e estava feliz por ter arrumado um emprego há três meses. Juliane conta que ele trabalhava como entregador de uma empresa de bebida. “Ele estava muito feliz por poder dar uma vida melhor para a família dele.”

A polícia apreendeu três armas. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que todas as circunstâncias relacionadas aos fatos estão sendo apuradas pela delegacia de Itaquaquecetuba.