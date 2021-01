Passageira de táxi é presa com tabletes de cocaína e skunk em Avaí

Segundo a Polícia Rodoviária, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava uma fiscalização de combate ao tráfico de drogas na rodovia quando abordou o táxi, com placas de Andradina, no quilômetro 367.

Durante a vistoria, os policiais encontraram sete tabletes de pasta base de cocaína (7,4 kg), sete pacotes de skunk (7,6 kg) e um tablete de cocaína (1,2 kg).