Trator furtado de sítio em Guaraçaí ainda não foi localizado

GUARAÇAÍ – Mesmo em poder de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar o motorista ou o paradeiro de um caminhão levando um trator furtado semana passada (dia 14/01), do sítio Kobayashi, no bairro formosa, em Guaraçaí. O trator é de porte médio com 78 cavalos e é um 75-E de cor azul, da marca New Holland, ano 2013, avaliado em aproximadamente R$ 85 mil.

O proprietário João Victor Pin agricultor de abacaxi em Guaraçaí, está disposto a recompensar com até R$ 10 mil para a pessoa que dê informações que possam levar à localização de seu trator, não imposta quem seja, desde que localize seu maquinário usado no dia a dia de seu trabalho como agricultor.

O FURTO

O furto aconteceu quando João Victor deixou o trator numa pequena propriedade rural onde reside um casal de idosos para ficar apenas três dias, já que pretendia preparar a terra para iniciar o plantio de abacaxi para a próxima safra.

Porém, quando voltou para pegar o trator e iniciar os trabalhos do preparo da terra não o encontrou mais no local onde havia deixado. Segundo informações, o casal foi confundido pelos ladrões e achou que eles eram na verdade os donos.

Em busca do paradeiro do trator, Pin descobriu imagens de câmeras de segurança flagrando o caminhão passando pela principal via do bairro rural de Primeira Aliança, no município de Mirandópolis. O fato foi confirmado por moradores daquele bairro rural, provavelmente passando pelo KM 11, já na área do município de Pereira Barreto, porém, não foi possível apurar qual o destino tomado depois de lá.