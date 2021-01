Criminosa é detida com drogas e arma durante Operação São Paulo Mais Seguro

PRESIDENTE VENCESLAU – A Polícia Rodoviária prendeu na manhã desta quinta-feira (21), uma mulher acusada de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, depois de flagra-la viajando em um ônibus com 21 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), além de 01 revólver calibre .38. encaminhada para o plantão policial de Presidente Venceslau, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e a arma foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão da acusada aconteceu durante Operação São Paulo Mais Seguro, quando a equipe TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, estava pela Rodovia Raposo Tavares, trecho da cidade de Presidente Venceslau, onde abordou o ônibus, que fazia o itinerário Campo Grande/MS X Belo Horizonte/MG.

Com a presença de policiais rodoviários dentro do ônibus e as abordagens de rotina, uma passageira apresentou bastante nervosismo e, ao ser realizada uma busca minuciosa em suas bagagens, foram localizados 21 tijolos de maconha, além de um revólver calibre .38. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Presidente Venceslau.