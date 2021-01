Mototaxista morre ao bater moto em ônibus no trevo do Friboi

ANDRADINA – O mototaxista Fernando Henrique dos Santos, de 34 anos, residente na rua 6 do parque São Gabriel, morreu na madrugada desta quarta-feira (20), feriado em Andradina, após se envolver em acidente com a moto que pilotava pela marginal direita (rua Jiro Morimoto), da rodovia Marechal Rondon, no trevo de acesso ao frigorífico Friboi. Mesmo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. A Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 2h10 da madrugada desta quarta-feira (20), quando o motorista Antônio Alves Bitu, de 46 anos, dirigia um ônibus da Transportadora Lucas, pela referida marginal da Rondon, no sentido dos trevos da Av. Guanabara para o do hotel Roda D’agua.

Ao chegar no trevo que dá acesso a vicinal José Batista Sobrinho e ao Friboi, acionou a seta e iniciou a conversão, sendo acertado em cheio pela motocicleta CG 150 Titan, na cor preta, pilotada por Fernando Henrique. Com a violenta pancada a vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano e facial, ficando desacordada no asfalto até a chegada dos bombeiros. Sua morte foi constatada minutos depois de dar entrada na UPA.

Funcionários do frigorífico que saíam naquele horário ficaram perplexos com o acidente, assim como motoristas que até pararam para tentar prestar ajuda. Outros vários acidentes já foram registrados naquele trevo, inclusive com outras vítimas fatais.

Com o impacto a motocicleta da vítima ficou com a frente completamente destruída, enquanto o ônibus sofreu quebras no parachoque, parabrisa e amassamentos na lataria, todos lado dianteiro direito.

INVESTIGAÇÃO

Mesmo não havendo, preliminarmente, indícios evidentes de culpa como, imperícia/negligência/imprudência, e o motorista do ônibus prestado todo apoio e socorro possível na hora dos fatos, inclusive acionando bombeiros e Polícia Militar, a Polícia Civil vai instaurar o inquérito para apurar as reais causas para o ocorrido desse acidente com vítima fatal. A perícia técnico/científica esteve no local e deve emitir laudo em até 30 dias.