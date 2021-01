Aulas presenciais voltam em 1 de fevereiro na rede particular mas rede municipal retorna em 1 de março

ANDRADINA – Uma reunião convocada na manhã de hoje (19) pela secretária Municipal de Educação, Estela Cassiolato Goda, reuniu representantes de escolas públicas e profissionais da saúde definiu o retorno das aulas presenciais na rede particular e filantrópica para 1 de fevereiro, seguindo o retorno na rede estadual, enquanto escolas municipais voltarão efetivamente apenas em 1 de março.

Toda comunidade escolar esteve representada e também vereadores para tratarem juntos sobre a volta às aulas presenciais. Goda informou que a rede municipal não foi preparada para o retorno das aulas ainda. “Ano passado foi atípico, as escolas foram fechadas, temos muitas providências a serem tomadas antes do retorno dos alunos, visto que será um retorno diferente, com normas de segurança e muito mais complexo. Então achamos por bem, discutirmos com todos”, explicou Estela.

Entre as dificuldades da rede municipal a secretária comentou que a Cozinha Piloto não está pronta para preparar as merendas escolares, muitos professores estão afastados por serem do grupo de risco e nenhum insumo foi adquirido ainda. “De consenso a rede particular está toda preparada pois fizeram a lição de casa. adequaram as escolas, compraram os “EPIs” , assim como também a rede estadual teve alto investimento para preparar as escolas para o retorno. Infelizmente o município não está adequado às exigências da saúde e estamos tomando todas as medidas, para esse preparo. Temos muitas providências, visando sempre a segurança dos profissionais e dos alunos’, salientou Estela Goda.

O retorno na rede municipal será escalonado: no dia 8 de fevereiro com acolhimento dos professores e capacitação pro Covid; de 15 a 26 voltam as aulas por plataforma e de forma remota e dia 01 de março retorno parcial das aulas presenciais.