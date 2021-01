Enfermeira da Central Covid será a primeira a receber a vacina em Andradina

ANDRADINA – A enfermeira Ágatha Hanna Guimarães Coutinho (32) que atua na central Covid será a primeira pessoa em Andradina a receber a vacina Coronavac. De acordo com o secretário de Saúde, Dr. João Leme, tudo está sendo preparado para receber as doses na tarde desta quarta-feira e a vacinação inicia amanhã (21). “As doses da vacina chegam hoje à cidade e serão armazenadas na UBS 3”, contou o secretário. A UBS 3 fica na Paes Leme, antigo PAM.

À 8h de amanhã (21), na Enfermaria da Central Covid, a enfermeira receberá a vacina, em seguida todos profissionais da Saúde receberão. “Está sendo priorizado aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao covid, que é o público considerado de maior vulnerabilidade devido ao frequente contato com pacientes nas unidades de atendimento”, afirmou o secretário lembrando o empenho do prefeito Mário Celso Lopes para garantir que Andradina fosse contemplada neste primeiro lote de vacinação.

A região de Araçatuba, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, receberá 3.640 doses da vacina Coronavac, produzida por meio de parceria do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac. Para Andradina virão 996 doses da Coronavac.

Secom/Prefeitura