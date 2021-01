Adolescente é flagrado com notas falsas de R$ 200,00 em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – Policiais militares detiveram na noite da última terça-feira (12), no município de Mirandópolis/SP, um adolescente de 16 anos acusado de Ato Infracional/moeda falsa, depois de passar duas notas no valor de R$ 200,00 e obter de forma ilegal o troco do comércio local. Encaminhado para a Delegacia de município, foi ouvido e liberado. As notas falsas foram apreendidas pela Polícia Civil.

A detenção do menor infrator aconteceu quando policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de nota falsa e informados que um adolescente ligou em duas lanchonetes da cidade, fez pedidos de lanches e solicitou troco para nota de R$ 200,00. Algum tempo depois foi até uma açaiteria, pediu uma porção de açaí e passou outra nota de R$ 200,00, obtendo, mais uma vez, o troco.

Percebendo a situação anormal, um dos comerciantes acionou a Polícia Militar, que foi ao local, abordou o adolescente e, em revista pessoal, foram localizadas mais cinco notas falsas do mesmo valor. Questionado sobre as notas falas, declarou que as adquiriu, via WhatsApp, de um indivíduo morador na cidade de Campinas, totalizando 8 notas falsas de R$ 200,00.

O adolescente, a mãe dele e os comerciantes prejudicados foram conduzidos ao plantão policial para as providências de Polícia Judiciária. Depois da situação esclarecida, a mãe do menor infrator providenciou o ressarcimento dos valores devidos aos comerciantes. Ao término do registro do boletim de ocorrência, o adolescente foi liberado.