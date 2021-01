Moradora de Bauru é presa com droga no corpo tentando entrar em penitenciária

MIRANDÓPOLIS – A dona de casa C. S. L., de 34 anos, residente na cidade de Bauru, foi presa na manhã de domingo (10), acusada de tráfico de entorpecentes depois de flagrada com 10 porções de maconha e 15 de cocaína escondidas no corpo tentando entrar no complexo penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis. Encaminhada para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção da acusada aconteceu por volta de 12h30, quando ela estava na fila de visitas da Penitenciária Nestor Canoa e foi submetida ao scanner corporal, e os agentes penitenciários perceberam objetos estranhos em sua cavidade anal. Foi convidada a se retirar da fila e encaminhada para uma sala reservada, onde, questionada por uma agente feminina, insistiu que não trazia nada consigo.

Diante da negativa, a mulher foi encaminhada para o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis, onde, por exames de raio X constataram objetos estranhos em seu corpo, mais precisamente no anus. Ela então retirou 10 porções de droga, que depois constatou ser cocaína.

Os agentes penitenciários insistiram se ela tinha mais alguma coisa no corpo e ela disse que não. Diante de nova negativa, ela foi submetida a outro exame de raio X, constatando haver mais drogas introduzida em seu anus. A própria acusada retirou as 16 porções de maconha e a colocou em recipiente próprio.

Questionada sobre quem seria o destinatário das drogas, ele confessou que seria para seu marido G. A. L., preso em regime fechado naquele complexo penitenciário. Foi aberto um processo administrativo pela falta disciplinar do sentenciado e ele deverá também responder por tráfico de entorpecente, além de ser encaminhado para a ala disciplinar da unidade prisional.

A presa pernoitou na carceragem do plantão policial de Andradina e na manhã de segunda-feira (11), policiais civis de Mirandópolis vieram até o local para encaminha-la até a penitenciária de Tupi Paulista, onde aguardaria a decisão do juiz para saber se responde ao processo por tráfico presa, ou em liberdade.