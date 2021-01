Mulher sofre fraturas expostas ao ser atropelada por moto atravessando a Integração

ANDRADINA – A dona de casa H. E. F. S., de 55 anos, residente no bairro Santa Cecília, sofreu fratura exposta da perna e ferimentos graves nos braços, ao ser atropelada por uma motocicleta na noite de sábado (09), quando atravessava a rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), na divisa entre o bairro em que mora com o bairro Piscina. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferida para a Santa Casa de Andradina devido à gravidade dos ferimentos. Há suspeita de que ela estivesse sob influência de bebida acoólica. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O atropelamento aconteceu próximo de 22h, quando a mulher tentava atravessar o perigoso trecho urbano da rodovia, dividida pelos dois bairros e somente com um acesso, o do viaduto da rua Bandeirantes. ao passar por cima do leito da rodovia, ela não percebeu a aproximação da Titan 150cc, na cor preta, pilotada por R. C. N., de 34 anos, residente na cidade de Castilho, que não percebeu a mesma nomeio da rodovia.

Com o violento impacto as duas vítimas foram jogadas a vários metros de distância, tendo a mulher sofrido a fratura exposta na perna e ferimentos graves nos braços. O rapaz também sofreu ferimentos graves e precisou permanecer internado. Depois do trabalho da perícia técnico/científica, sua motocicleta foi guinchada pelo DER – Departamento de Estrada e Rodagens até o pátio de um posto de gasolina localizado no trevo da Av. Rio Grande do Sul, até que ele tivesse condições de resgata-la.