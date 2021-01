Prefeitura de Andradina retoma asfaltamento na rua Santa Maria

ANDRADINA – A prefeitura de Andradina deu prosseguimento ao asfaltamento na Santa Maria no bairro Barbarotto. Depois de anos de espera os últimos 100 metros de asfaltamento estão sendo concluídos.

O asfaltamento é fruto de um convênio de R$ 582 mil, sendo que R$ 493 mil são de recursos do Governo Federal por meio do Ministério das Cidades.

No mesmo convênio foram asfaltadas naquela região a Rua Goiás, entre Rua Paulo Marim e Rua Yonezo Obana; a Rua Tiradentes, entre Rua Paulo Marim e Rua Yonezo Obana; e a Rua José Bonifácio, entre Rua Paulo Marim e Rua Yonezo Obana. No Jardim Europa, a Rua Itália e França e em Planalto as ruas Piragibe e Guaitacás.