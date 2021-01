Mário Celso e Paulo Boaventura fazem reunião sobre o desenvolvimento regional

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes recebeu a visita do prefeito de Castilho Paulo Boaventura e o vice Marcos Visual. Reunião que aconteceu na quinta-feira (7), também teve a participação do vice prefeito Paulo Assis e membros da equipe de governo.

A visita estreitou ainda maios relações entre os prefeitos de duas “cidades irmãs”. Dentre os assuntos tratados estavam as saídas para o desenvolvimento econômico para a região, principalmente pelo advento da construção em Andradina do Parque Temático Acqualinda, e seus efeitos benéficos na economia regional.

Castilho é uma das cidades que é vocacionada ao turismo, principalmente o ecoturismo e o turismo de pesca. Boaventura antecipou que manterá constante diálogo com gestores da região com o objetivo de alavancar as pautas municipalistas.

‘’Temos metas comuns em prol dos municípios e precisamos ajudar uns aos outros na formulação de políticas públicas. Esse elo entre as cidades precisa ser estimulado e mantido. Enfrentamos, muitas vezes, desafios parecidos e, juntos, nos tornamos mais fortes para buscar recursos e soluções’’, disse Boaventura.

Mário Celso afirmou que pretende atuar em bloco com os prefeitos da região, afirmando que vai cobrar do Governo do Estado a criação de uma regional administrativa de Andradina, desvencilhando as cidades deste extremo oeste de São Paulo da região administrativa de Araçatuba. O compromisso foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, Marcos Vinholi, após conhecer o Masterplan de Mário Celso.

“Esse foi um compromisso do secretário Marcos Vinholi quando esteve em Andradina para conhecer o nosso “masterplan” para o desenvolvimento da cidade e região.

Mário Celso afirmou que terá uma pauta política regional a ser levada ao governo do Estado. “Vamos todos juntos em frente. Assim seremos mais fortes”, concluiu o prefeito.