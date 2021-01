Mulher é agredida e mantida refém em porta-malas de carro em Fortaleza

Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime e levadas à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde ocorreu o registro do caso. Um adolescente de 17 anos também foi detido. A polícia apreendeu um revólver e munição no carro usado pelos criminosos.

Segundo a polícia, a garota seria levada a uma região erma do Bairro Pici, em Fortaleza, onde seria executada. Ela foi encontrada com lesões nas costas, braços e pernas, mas sem ferimentos graves e não corre risco de morrer.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos afirmaram em depoimento que queriam se vingar da garota refém porque ela teria participado do assassinato do primo de um dos presos. A polícia não confirmou se ela é, de fato, a autora do homicídio.

A motorista de um outro carro percebeu a mão da vítima para fora do porta-malas e acionou a polícia. “Teve a atitude honrada e heroica de uma cidadã que vinha atrás do carro. Ela visualizou haver a mão de uma pessoa, do porta-malas, bateu a foto e acionou a polícia”, afirma um policial civil.

O carro com os suspeitos e a vítima foi encontrado trafegando pelo Bairro Pici. Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza fizeram abordagem e conseguiram deter as quatro pessoas suspeitas de envolvimento no crime.