Mário Celso inicia gestão com reuniões, visitas a secretarias e repartições

ANDRADINA – O primeiro dia de mandato do prefeito de Andradina/SP, e o vice-prefeito, Paulo Assis, foi de reunião com o secretariado e visitas as Secretarias e repartições públicas.

Os dois foram acompanhados dos respectivos secretários para conhecer de perto os trabalhos de cada setor.

“Estou preparado, como em tudo o que propus na minha vida, a não apenas cumprir esse mandato, mas sim para fazer a diferença para a nossa cidade”, disse Mário Celso.

Mário dispensou até mesmo a primeira sentada na cadeira de prefeito, para iniciar logo as visitas. “Meu perfil não é o de ficar sentado”, descontraiu Mário Celso na presença da imprensa e secretários.

No Paço Municipal o prefeito falou a servidores de carreira, falando da oportunidade de se desenvolverem dentro do serviço público e da missão quase divina de servir a população da cidade. “O coração da administração pública são os seus servidores. Os mandatos eletivos acabam em quatro anos, mas os servidores de carreira permanecem, então é deles a missão mais importante no serviço público”, afirmou.

Secretariado

Estiveram presentes na reunião de trabalho oito dos 11 secretários de seu governo. Os ocupantes de outras três secretarias só serão conhecidos após um processo de análise criteriosa de currículo. “Com as mudanças do nosso pacote de reforma administrativa estamos criando novos modelos de secretarias e dentre elas duas são de grande importância para a cidade. A Secretarias de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, precisa ser modernizada e a Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa é a nossa “super-secretaria”, pois estará intimamente ligada ao desenvolvimento de Andradina”, explicou Mário.

Na reunião estiveram presentes o secretário de Fazenda, Planejamento, Controladoria, Gestão Fiscal e Transparência, Norival Nunes, o secretário de Administração, Segurança, Defesa Social e Gestão de Pessoas, Edgar Dourado de Matos, a secretária de Educação Estela Goda, o secretário Municipal de Negócios Jurídicos Sérgio Prado Mateussi, a secretária de Assistência, Desenvolvimento Social e Política Sobre Drogas, Silvana Santos, a secretária do Meio Ambiente, Agricultura, Produção e Agricultura Familiar, Leila Rodrigues, o secretário de Saúde Dr. João Leme Blumer Neto e o secretário de Cultura, Esporte Lazer e Juventude, André Ricardo Lopes.

