Mário Celso coloca conclusão da Cozinha Piloto dentre as prioridades de janeiro

“Sem comida não há vida”, disse o prefeito Mário Celso Lopes, preocupado com o retorno as aulas.

ANDRADINA – Após visitar as dependências da antiga Cozinha Piloto e as novas instalações n Bairro Pereira Jordão, o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes colocou a ativação do local como prioridade em seu governo.

“Poderemos ter o retorno às aulas na rede Municipal de Ensino já em fevereiro e temos que estar preparados, já que hoje nem a velha e nem a nova cozinha estão prontas para funcionar”, afirmou Mário.

O que aconteceu é que no decorrer do último mandato, quando as aulas estiveram suspensas a maioria do ano, por conta da pandemia de Covid 19, vários aparelhos foram retirados da antiga cozinha foram retirados e instalados na nova. “Na nova cozinha não existiu um projeto de rede elétrica para que os aparelhos pudessem funcionar e ela também não funciona”, disse.

Já em seu primeiro dia Mário determinou a realização de estudos para a ativação da nova cozinha piloto o quanto antes.

Relembre

As obras da nova cozinha piloto foi para substituir a antiga construída na década de 90, ainda no mandato do prefeito Orensy Rodrigues da Silva. As obras começaram em 2016.

Ligada a SME (Secretaria Municipal de Educação) a nova cozinha foi construída em um terreno da municipalidade, localizado na rua J.A. de Carvalho, esquina com a Itararé A construção da nova unidade que tem quase 700 metros quadrados de área construída. O investimento inicial foi R$ 780 mil e mesmo tendo atravessado dois mandatos, a oba foi entregue inacabada e mesmo assim um projeto elétrico não foi planejado.

O objetivo do novo prédio é ampliar o atendimento às mais de 30 unidades entre EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental), EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) e CEIs (Centro de Educação Infantil), com a demanda de 10 mil refeições e lanches por dia.

Retorno as aulas

O governo de São Paulo mudou as regras de retorno às aulas presenciais da rede básica de ensino para o ano de 2021, o que compreende alunos da educação infantil até o ensino médio. A mudança irá valer para escolas públicas (estaduais e municipais) e privadas. No ano que vem, as aulas nas escolas estaduais terão início no dia 1º de fevereiro.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais estavam suspensas em todo o estado paulista desde março de 2020. Desde setembro do ano passado, algumas escolas do estado já deram início a aulas de reforço ou acolhimento, depois de autorização dos prefeitos. Essas aulas só puderam ser retomadas com atividades de reforço e de recuperação. E em outubro foi autorizada a volta das aulas presenciais para estudantes do Ensino Médio, dos Centros de Educação de Jovens e Adultos e da Educação de Jovens e Adultos. Para o ensino fundamental, a volta as aulas gradual foi autorizada a partir do início de novembro.