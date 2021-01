Cortes de cargos de confiança também atingirão a Arsae

O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, pretende cortar quase 50% dos cargos de confiança na Agência Reguladora

ANDRADINA – Em seu primeiro dia de mandato, nesta segunda-feira (4), o prefeito de Andradina Mário Celso Lopes, encaminhou quatro projetos a Câmara Municipal de Andradina, para serem votados em regime de urgência.

Além do esperado projeto de reforma administrativa que corta 11 secretarias municipais e extingue aproximadamente 80 cargos na assessoria da Prefeitura Municipal de Andradina, Mário Celso também apresentou um projeto para redução no número de cargos de confiança existentes na Arsae (Agência Reguladora de Água e Esgoto de Andradina). Na entidade, que existe para regular os relacionamentos entre a população e a Concessionária Águas de Andradina existem 9 cargos de confiança e a proposta de Mário Celso é cortar quatro.

“Esta foi só uma primeira reunião nosso objetivo é trabalhar em consonância com o legislativo nas questões que beneficiam o desenvolvimento da nossa cidade e a nossa população. Vamos todos, juntos, em frente”, disse Mário.

Na reunião estive presente o secretário de da Fazenda, Planejamento, Controladoria, Gestão Fiscal e Transparência, Norival Nunes, que afirmou que a prefeitura recebe apontamentos relacionados à Arsae desde 2011. Norival também se pôs a disposição da Câmara para esclarecimentos sobre s demais projetos.

O presidente eleito da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando, deverá convocar uma sessão extraordinária o quanto antes para votar as reformas. Prando afirmou que tais reformas “são um desejo da população e que a Câmara também fará uma revisão em seu sistema de trabalho o que pode desencadear uma reforma do mesmo tipo no legislativo”.

Outros projetos

Os outros projetos apresentados por Mário Celso estão um que adequa a Lei do Nepotismo, atualizando a lei municipal as mudanças ocorridas nas esferas governamentais desde a sua criação, endurecendo ainda mais seus dispositivos e também o projeto que cria o Diário Oficial Eletrônico do Município.