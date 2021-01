Mário Celso anuncia a construção de um novo centro administrativo na Guanabara

O prefeito eleito de Andradina, Mário Celso Lopes anunciou a construção de um novo centro administrativo para centralizar o atendimento ao público em uma estrutura mais moderna e funcional.

ANDRADINA – O prefeito eleito de Andradina, Mário Celso Lopes anunciou a construção de um novo centro administrativo para centralizar o atendimento ao público em uma estrutura mais moderna e funcional.

Mário assumiu o cargo às 00h00 da última sexta-feira dia primeiro de janeiro de 2021, em uma tenda instalada no prolongamento da Avenida Guanabara. O local foi escolhido pois será lá a construção do novo Paço Municipal. O projeto do prefeito é construir os setores no canteiro central da “nova Guanabara”.

No “Masterplan” de desenvolvimento de Andradina, o novo centro urbano da cidade será naquele local, onde, além da construção da nova Prefeitura de Andradina, também deverá ser construído um novo terminal rodoviário.

A construção de um novo prédio seguirá o conceito de funcionabilidade e transparência no serviço público. O prédio seguirá os moldes de “aquário” onde qualquer pessoa irá vislumbrar o trabalho dos servidores, algo parecido com o sistema do Poupatempo.

O atual Paço Municipal de Andradina, pode ser transformado num hospital especializado no tratamento da mulher, uma meta da campanha para prefeito que ele participou há 20 anos atrás.

Turismo

Mário afirmou que o desenvolvimento de Andradina pelo turismo é um caminho irreversível, após a implantação do Parque Aquático Temático, “Acqualinda”, que está sendo construído há menos de um km da área urbana da cidade, próximo ao entroncamento da Rodovia Marechal Rondon e General Euclides de Oliveira Figueiredo. “Andradina será uma cidade turística e isso abre um caminho sem volta rumo ao desenvolvimento econômico”, disse.

Reforma Administrativa

Mário Celso encaminhou na segunda (4), o seu projeto de reforma administrativa, com corte de 11 secretarias e quase 80 cargos de assessoria na estrutura da administração pública. “Em nossa campanha, ninguém veio com exigências ou moeda de troca, então não vai haver emprego para saldar nenhum compromisso político de apoio”, disse.

Ao passo que adotar a extinção de cargos, o futuro prefeito vai investir na qualificação dos funcionários de carreira para assumir novas posições dentro da administração pública. “Espero encontrar os servidores motivados a mudar a sua vida progredindo dentro da administração e também com um plano de carreira digno e que seja respeitado. Hoje a prefeitura de Andradina deve mais de R$ 140 milhões em dívidas trabalhistas e isso porque não respeita o servidor”, afirmou Mário Celso

Covid 19

Em seu discurso de posse, Mário Celso, lembrou as dificuldades do Brasil em meio a Pandemia de Covid-19, a qual ele considera como um grande desafio em 2021. O próprio prefeito esteve internado por 15 dias em São Paulo, período no qual perdeu a mãe, que também lutava contra a doença.