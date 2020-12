Legado vai permitir asfaltar toda Vila Mineira

ANDRADINA – O Governo da prefeita Tamiko Inoue vai finalizar o ano de 2020 deixando melhorias em andamento e por vir na região da Vila Mineira, em Andradina. Entre obras que estão sendo realizadas e convênios já firmados o bairro pode ser todo pavimentado.

Tamiko, ao lado do secretário de Obras e Infraestrutura, Ernaldo Calvoso, esteve visitando os trabalhos de pavimentação na Rua Piauí, na quinta-feira (03). O contrato com recursos próprio tem um valor de R$ 820.875,71 e abrange 13 trechos.

Segundo explica Ernaldo, com os serviços da empresa andradinense Skalla e com convênios firmados que serão licitados, com verba já destinada, o bairro pode ser todo asfaltado. “Este é o legado que deixamos para os moradores dessa região”.

Além da Vila Mineira, este contrato em andamento prevê pavimentação em outros bairros do município, conforme lista de ruas a seguir:

Rua Piauí, entre rua Cuiabá e rua Corumbá;

Rua Paranapanema, entre rua Piauí e rua Paulo Marin;

Rua Princesa Izabel, entre rua Piauí e rua Paulo Marim;

Rua Aquidauana, entre rua Piauí e rua Paulo Marim;

Rua Amazonas, entre rua Espírito Santo e rua Piauí;

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre avenida Rio Grande do Sul e rua Antônio Gusmão;

Rua Ricardo Spazzapan, entre rua Angelo Spontoni e rua SD PM Marcelo Eduardo da Silva Assis;

Rua Ricardo Spazzapan, entre rua José Martins Rodrigues e rua Angelo Spontoni;

Rua Nelson Malheiros, entre rua Shigueo Abe e rua Francisco Ruiz;

Rua Leonardo Santos da Silva, entre rua Joaquim Pereira da Rocha e rua João Miguel Loureiro;

Rua Paulo Afonso, entre rua Paulo Marim e rua Piauí;

Rua Regente Feijó, entre rua Joaquim Antonio Proença e rua Manoel G. dos Santos;

Rua Jamil Fayad, entre rua SD PM Marcelo Eduardo da Silva Assis e rua Ricardo Spazzapan.